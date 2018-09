Máte po létě vysušené a poničené vlasy?

Léto je pro vlasy vždy poměrně náročným obdobím. Vlasy totiž musí čelit ostrému slunci, mořské či chlorované vodě, ale neprospívá jim například ani pobyt v klimatizovaných místnostech. Máme pro vás tipy, jak je vrátit do formy.

Než se tedy rozhodnete pro radikální řešení a půlku vlasů ostříháte, zkuste jim dopřát extra péči, aby měly čas se vzpamatovat.

Vyživující vlasová kosmetika

Vhodná vlasová kosmetika je chtě nechtě základ správné péče o vlasy a neměli byste ji podceňovat. Po létě tak doporučujeme sáhnout po profesionálních produktech, které vám pomohou dostat vaši vlasy zpět do formy. Většina produktů obsahuje i několik řad podle typu vlasů. V nabídce tak najdete třeba řadu pro vlasy kudrnaté, pro vlasy namáhané nebo speciální řady s obsahem keratinu pro vlasy velmi poškozené. Při obnově vlasů pak poskytnou dokonalou výživu různé oleje, např. arganový.

Navštivte kadeřníka

Není třeba přistoupit na radikální řešení, ostříhání zničených konečků je ale více než žádoucí. Navštivte tedy svého kadeřníka a vlasům odlehčete alespoň tím, že dáte dolů roztřepené a vysušené konce. V salonu vám navíc mohou poradit i třeba s tím, jaká kosmetika je v danou chvíli nejvhodnějším řešením.

Fénujte vlasy správně

O tom, že přílišné fénování vlasům nesvědčí, není pochyb. Málokdo si ale asi bez fénu umí představit svou ranní rutinu, a tak je alespoň vhodné co nejvíce vlasům ulehčit a fénovat je správně. Stěžejní je v tomto ohledu kvalitní fén s iontovou technologií a možností volby studeného vzduchu, který pomáhá vlasům k tomu, aby zůstaly nadýchané a neplihly. Před samotným fénováním se navíc vždy ujistěte, že jste ručníkem vymačkali všechnu přebytečnou vodu a od věci není ani aplikace séra, které vlasy ochrání před vysokými teplotami.

Domácí vlasové masky

Co se regenerace a výživy týče, pomoci vám mohou i suroviny, které najdete doma ve spíži či v ledničce. Blahodárně působí například maska z medu, vajec a banánu. Přidat do ní můžete ale i lógr z kávy nebo arganový či ricinový olej. Kofeinová maska navíc urychluje růst vlasů, citlivější osoby by ji ovšem neměly aplikovat před spaním. Co se zmiňovaných vajec týče, pamatujte, že žloutek je vhodnější na vlasy vysušené a bílek naopak pomáhá vlasům, které se rychle mastí. Pokud se rozhodnete pro vlasovou masku, která vejce obsahuje, vždy ji vymývejte pouze vlažnou vodou, nikoli teplou.