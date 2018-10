Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví

Jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o sebe, kritiku, věk a chuť na čokoládu – o tom je nejnovější kniha známé odbornice v oblasti výživy, Margit Slimákové. Věříme, že má co říci každé rodině!

Jak je už z názvu knihy patrné, autorka Margit Slimáková se opravdu snažila na nic nezapomenout. Nepřehlédnutelná hnědovláska vystudovala farmacii a dietologii a patří k předním specialistům na zdravotní prevenci a výživu. Věnuje se poradenství, osvětě a navíc patří k nemnoha těm, kteří jsou veřejně ochotni přiznat, že se v minulosti i mýlili, což je neuvěřitelně sympatické hlavně v dnešní době tvrdě prosazovaných pravd a dogmat. Koneckonců už jen drobná citace „Nemohla jsem si nevšimnout obézních dietologů, kteří se vysmívali mému pojídání zeleniny…“ – vás určitě vtáhne do textu.

Sama sebe v úvodu charakterizuje jako nezdolného nadšence, vášnivého gurmána, nedokonalého ekologa, lenivého sportovce, racionálního optimistu, pragmatika, vášnivého čtenáře a především jako normální ženskou a matku.

Autorka nevynechává ani jeden okruh lidského konání. Od jídla, přes nápoje, pohyb, prostředí, práci, prevenci, terapii či kráse, ve všem čtenářům předkládá – ale nevnucuje – svůj názor. Velmi zajímavé je i srovnání porodů v Česku, Německu a Austrálii, kde velmi vystupuje rozdíl v přístupu k budoucí mamince.

Rozhodně stojí za přečtení i podkapitola o „pamlskové vyhlášce“. Především je o tom, jak určité zájmové skupiny se nakonec přičinily o totální likvidaci původního a rozhodně zdravějšího přístupu ke stravě školních dětí. Tehdy, jak autorka píše, zvítězilo heslo „hlavně nedávejme dětem kvalitní základní potraviny, protože by mohly zcela nahradit vysoce průmyslově upravované sladkosti a krekry!“ Margit Slimáková se dále ptá, proč o výživě dětí ve školních jídelnách rozhoduje ministerstvo školství, kde o kvalitě školního stravování rozhodují na základě již zastaralého „spotřebního koše“ a nikoliv v souladu se skutečným zdravým stravováním.

Ty přesvědčené o zdravém životním stylu jen utvrdí v jejich názorech a ty stále váhající dokáže svými argumenty doslova nakopnout na jejich cestě. Takže se dá říci, že svůj účel a navíc velmi čtivě, tato velmi osobní kniha o zdraví splnila.

(Vydalo Nakladatelství BizBooks ve společnosti Albatros media, a.s., 2018)