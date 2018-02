S logem Vím, co jím můžete vyhrát!

V rámci Festivalu zdravého nakupování 2018 bude probíhat soutěž s logem Vím, co jím. Nejen, že se bude celkem radovat 90 výherců z denní výhry, ale všechny správné odpovědi budou zařazeny do slosování o 5 hlavních cen – spotřebiče značky Philips.



Soutěžit můžete od nyní až do 4. 3. Každý den bude připravena na stránkách www.vimcojim.cz jedna soutěžní otázka. Pokud správně zodpovíte, budete zařazeni do slosování o 5 denních výher. Zároveň se zařadíte do závěrečného slosování o 5 hlavních výher soutěže. Znění otázek najdete na webové stránce: www.vimcojim.cz/magazin/souteze/

O co soutěžíte?

1. cena: Odšťavňovač značky Philips FL, poukázka na nákup v obchodech Albert v hodnotě 200 Kč, láhev na pití značky Contigo, látková nákupní taška a balíček produktů s logem Vím, co jím v hodnotě 400 Kč.

2. cena: Airfryer značky Philips FL, poukázka na nákup v obchodech Albert v hodnotě 200 Kč, láhev na pití značky Contigo, látková nákupní taška a balíček produktů s logem Vím, co jím v hodnotě 400 Kč.

3. cena: Salátovač značky Philips, poukázka na nákup v obchodech Albert v hodnotě 200 Kč, láhev na pití značky Contigo, látková nákupní taška a balíček produktů s logem Vím, co jím v hodnotě 400 Kč.

4. cena: Topinkovač značky Philips, poukázka na nákup v obchodech Albert v hodnotě 200 Kč, láhev na pití značky Contigo, látková nákupní taška a balíček produktů s logem Vím, co jím v hodnotě 400 Kč.

5. cena: Tyčový mixer značky Philips, poukázka na nákup v obchodech Albert v hodnotě 200 Kč, láhev na pití značky Contigo, látková nákupní taška a balíček produktů s logem Vím, co jím v hodnotě 400 Kč.

Každý den navíc 5 soutěžících získá: látkovou nákupní tašku s logem Vím, co jím, látkový svačinový ubrousek s logem Albert a látkovou svačinovou kapsičku s logem Albert.

Soutěžíte každý den. 18 dní = 18 soutěžních otázek = 95 x šance na výhru

V průběhu konání soutěže může soutěžící odpovídat každý den na soutěžní otázku – tedy celkem 18x. A to je velká šance vyhrát jednu z 90 vylosovaných denních výher.

Pravidla soutěže na www.vimcojim.cz