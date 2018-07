Lékárnička na dovolenou

Jeden den ještě balíme kufry, skládáme věci potřebné a často, jak posléze zjistíme, i věci naprosto nepotřebné, a druhý den už jsme stovky, někdy i tisíce kilometrů od svého domova…



Příprava se vyplatí

Ideální čas na přípravu je tak týden před odjezdem. Stačí si na chvíli večer sednout do svého pohodlného křesla, vzít si tužku a sepsat si seznam věcí, které na dovolenou nesmíme zapomenout – a zabalit. Jako obvykle, vše se odvíjí od destinace, délky pobytu a vašeho očekávání. Pokud na určené místo jedeme poprvé, vyplatí se najít někoho ze známých, kdo už tam na dovolené byl. Poradí co je opravdu nutné, co ho tam potkalo, s čím musíme počítat a naopak, co lze snadno vyřešit i na místě.



Věci důležité

Pravidelně užívané léky, případně léky proti nevolnosti pro vás i vaše děti si uložíme do zavazadla, které máme při ruce po celou cestu. Nejde-li o běžné léky, ale léky speciální, mějme jich dostatečné množství a raději si nechme vystavit potvrzení od ošetřujícího lékaře (ideálně v angličtině). Některé léky by mohli zarazit celníky při příjezdu do země a minimálně vám zdržet odbavení.

Na dovolenou s dětmi obvykle nejedeme mimo civilizaci, takže se mnohé léky dají koupit přímo na místě. Ale může se stát, že pod jiným názvem či s jiným dávkováním. Položme si proto otázku – jsme si jisti, že dokážeme místnímu lékárníkovi přesně vysvětlit, co nám má nabídnout?

Můžeme narazit i na skutečnost, že to, co je u nás běžně v prodeji, je v dané destinaci jen na předpis.

Také se vyplatí při cestě letadlem mít po ruce ušní kapky, zvláště cestujeme-li s malými dětmi. Delší let může spustit bolesti ucha, dokonce i zánět středního ucha a ušní kapky tišící bolest jsou pak k nezaplacení.



Myslíte si, že méně důležité?

Vše ostatní, tedy přípravky pomáhající překonat menší zdravotní obtíže, pečlivě sbalíme do lékárničky. Ještě se zastavíme u svého praktického dětského lékaře, i on má velké zkušenosti s výběrem léků. Vždyť ty méně úspěšné dovolenkáře potkává ve své ordinaci ihned po návratu jako pacienty.

Do lékárničky patří léky proti průjmům, proti zácpě, bolestem, plísním a také léky proti horečce. Nezapomínáme ani na to, že léky proti bolestem jsou jiné pro děti a jiné pro dospělé. Důležité jsou léky proti alergiím a poštípání hmyzem, stejně jako repelenty.

Nesmíme zapomenout ani na léky pro uvolnění nosu, bolestem krku, na odkašlávání, na tlumení kašle.

V případě cesty do vzdálenějších destinací si raději nechme předepsat svým lékařem i antibiotika a antimalarika.

Kromě léků by měla lékárnička obsahovat i dostatečné množství dezinfekčních přípravků, stejně jako obvazy, náplasti různých velikostí, náplasti na puchýře a popáleniny, nůžky a pinzetu.

A protože většinou jedeme za sluníčkem a mořem, do lékárničky patří i opalovací přípravky s odpovídajícím faktorem a tělová mléka po opalování na zklidnění pokožky, případně přípravky s obsahem panthenolu na zklidnění sluncem podrážděné pokožky.

Dva tipy na závěr:

● Po příjezdu na místo pobytu umístíme lékárničku včetně všech krémů do sucha a chladu. Nejlépe do chladničky na pokoji.

● Na dovolenou nikdy neodjíždíme nepojištěni. Někteří z nás sice mají pojištění jako součást balíčku například u kreditní karty, ale připojištění nebývá závratně vysoké. A v případě, že budeme muset vyhledat ošetření lékařem nebo dojde k hospitalizaci v nemocnici, těch pár ušetřených korun se hodně prodraží.