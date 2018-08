Kouzlo prvního vozítka

Zkontrolujte technický stav, dofoukněte pneumatiky, nasaďte helmu, natáhněte rukavice a chrániče, obujte sportovní obuv a hurá do světa!



Obvykle prvním dopravním prostředkem dítěte je odstrkovadlo. Je snadno ovladatelné a rychle je zvládnou i roční děti, které začínají chodit. Má kvůli stabilitě tři, někdy i čtyři kolečka, a tak není náročné na udržení rovnováhy. Když má odstrkovalo kolečka jen dvě – ta bývají velmi široká a stabilní. Stačí jen sedět a odrážet se. Odstrkovadla se vyrábějí obvykle z plastu, imitují třeba tvar motorky či autíčka, jsou i lehká a barevná. S odstrkovadlem se obvykle dítě pohybuje v bezpečí domova, kde podniká své první jízdy.

Kolo chce i ten nejmenší

Pro dvou až pětileté děti jsou určená kola bez pedálů neboli odrážedla. I když už svým vzhledem připomínají opravdové kolo, jsou mnohem lehčí a skladnější než klasická kola. Dá se na nich absolvovat i poměrně dlouhý výlet. Děti ho zvládnou i v poněkud obtížnějším terénu, na polní cestičce či lesní pěšině.

Výhodou odrážedla je, že se dítě na něm naučí jezdit na dvou kolech a udržovat rovnováhu. Během chvilky pochopí, jak má jedna noha střídat druhou a najednou jsou klidně ve vzduchu obě.

Plastová odrážedla mívají z plastu i řídítka, u kovových už najdeme molitanový grip. Ten by měl být zakončen boční hranou, lemem, bránícím sklouznutí dětské ruky. Některá odrážedla mají i omezený úhel otáčení předního kola, aby se řídítka nepřetočila a dítě neztratilo rovnováhu.

Tříleté dítě už dokáže zvládnut techniku používání ruční brzdy a je dokonale připraveno na „velké“ kolo.

Kromě kvalitní zadní brzdy by odrážedlo mělo mít nafukovací pneumatiky (pruží a šetří tak dětskou páteř) a prohloubené sedátko (děti se tu neopírají o pedály, z běžného cyklistického sedla by sjížděly). Takováto odrážedla výrobci často označují výrazem „first bike“. Vybírejte jej podle zásady „čím lehčí, tím lepší“. Nejde jen o dítě, i vy budete občas odrážedlo nosit. Při koupi dbáme, aby až dítě na ně usedne, mělo mírně pokrčená kolínka a patičky dosáhly na zem. Pouhý dotyk špičkami nestačí, takto by při jízdě dítě nemělo onu potřebnou jistotu. Vyzkoušejte si také nejnižší a nejvyšší možnou polohu sedátka, vždyť dítě na odrážedle stráví pravděpodobně nejméně dvě sezóny. Nezapomeňte, že ač jen „odrážedlo“, při jízdě z kopce může dosáhnout vysoké rychlosti, a tak je brzda, helma i rodičovská ostražitost namístě.

Čas změny

Ve věku okolo čtyř pěti let už dítě zvládne ušlapat pořádné kolo. Většina prodávaných dvanáctkových i šestnáctkových kol má v základní výbavě balanční kolečka. Se zkušeností z odrážedla je můžete s klidným svědomím nechat nevybalená. Přídavná balanční kolečka vaše dítě ničemu novému nenaučí, jen z kola vytvoříte čtyřkolku.

Při koupi šlapacího kola vybírejte opět to nejlehčí, které najdete. Pokud dítě kolo samo neuzvedne, něco není v pořádku. K základům vybavení patří ochranný kryt na řetěz. Obloukem se vyhněte kolům, kde už při zběžném pohledu narazíte na vystupující, i když plastem zakrytovaný šroub, ostrou hranu, plandající drát či nechráněné rukojeti.

Na většině kol brzdí zadní kolo tak, že dítě sešlápne pedál v protisměru. Ale i ta nejmenší bývají vybavena ruční brzdou předního kola. Tady je nutná instruktáž, kdy vysvětlíte názorně rozdíl mezi přední a zadní brzdou. Důrazně doporučujeme brzdění vyzkoušet i s dítětem na kole. Musí vědět, že se brzdí zadní a přední jen dobrzďuje. Samozřejmostí je nastavitelná výška sedla i řídítek, což je důležité nejen pro dítě, ale i vaši peněženku.



Jezdíme i na silnici

S tím počítají i pravidla silničního provozu. A počítají také s tím, že je účastník provozu dobře zná. Malé dítě na silnici asi jezdit nebude, přesto bychom je měli důrazně poučit o tom, že z hřiště na chodník, ale dále jet nemůže. I u starších volíme pečlivě místa, a pokud se pohybujeme na veřejných komunikacích, tak zásadně v přítomnosti dospělých cyklistů.

S tím souvisí i starost o zdraví. Nikdy nezapomínáme na cyklistickou helmu. Většina úrazů cyklistů (až 80 %) se týká právě hlavy! Už při rychlosti vyšší než 10 km/hod mohou být úrazy velmi nebezpečné a náraz nechráněné hlavy do pevné překážky při rychlosti okolo 15 km může být smrtelný i pro dospělého. Nepodceňujme ani chrániče rukou, loktů a kolen, zabráníme většině odřenin při pádu z kola, se kterými do určité míry u dětí musíme počítat. K nedílné součásti výbavy patří i reflexní vesta a blikačka nad zadním kolem.