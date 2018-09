Koupání miminek? Žádná věda!

Pokožka novorozence je extrémně citlivá na nepříznivé vnější vlivy, jako jsou různé toxické látky nebo alergeny. Proto je třeba vědět, jak se o ni správně starat a neškodit jí přehnanou, nebo naopak nedostatečnou péčí.



Dětská kůže je čtyřikrát tenčí než kůže dospělého člověka a od narození je vystavená obrovské zátěži. Musí se totiž vzpamatovat z přechodu z matčina sterilního prostředí plodové vody do našeho prostředí plného vnějších vlivů. Vyhnout se všemu, co dětské pokožce škodí, je hlavním předpokladem jejího zdravého vývoje.

Pediatři ani kožní lékaři dnes už nedoporučují miminko koupat každý den, podle nich stačí koupel jednou za dva dny. Delší a častější koupele totiž zbavují dětskou pokožku přirozeného ochranného filmu. Nicméně každý den by se měla důkladně omývat místa v oblasti plenek a v kožních záhybech, tj. potenciálních místech zarudnutí.

Při mytí bychom v žádném případě neměli používat běžná mýdla pro dospělé. „Ideální jsou mýdla bez parfémů, s neutrálním pH určená přímo pro ty nejmenší, která jemně čistí a chrání dětskou pokožku. Citlivou pokožku hlavy před vysoušením chrání speciálně vyvinuté dětské šampony,“ radí dermatoložka MUDr. Silvie Rafčíková, která doporučuje kosmetiku Bübchen.

Hned po koupeli je třeba použít krém, který kůži zvláční a hydratuje. I zde se řiďte pravidlem, že co je dobré pro dospělé, není vhodné pro miminko. Dětská pokožka vyžaduje jinou péči než pleť dospělého člověka, a proto používejte výhradně kosmetické přípravky určené pro péči o malé děti.

„Používáním kvalitních přípravků dětské kosmetiky s minimálním obsahem látek, jako jsou parfémy a konzervační látky, můžeme předejít přílišnému vysychání pokožky a zajistit, aby se dostala do styku jen s těmi látkami, které jí prospívají. Zároveň tak snižujeme riziko alergií na minimum,“ vysvětluje MUDr. Silvie Rafčíková.

Zvláštní péči je také třeba věnovat plenkové oblasti. To znamená, dostatečně často dítě přebalovat, pečlivě očistit kůži a následně použít krémy určené proti opruzeninám na zadečku. „Ty zabraňují tvorbě vyrážky a opruzenin na zadečku. Dětský krém pak může být nahrazen dětským olejem na rostlinné bázi, který je pokožkou rychle absorbován,“ dodává paní doktorka.

