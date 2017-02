Koupání je radost!

Malé děti vodu milují a koupání si doslova užívají, některé hned v prvních dnech, jiné třeba až za několik týdnů. První koupání miminka provádí obvykle za účasti maminky dětská sestra ještě v porodnici. Jenže to první skutečné koupání doma už je záležitostí rodičů. Mnoho maminek se prvního koupání obává, ale časem se z něj stává krásný a milovaný rituál.



Poprvé…

Ačkoliv v prvních několika dnech obvykle vystačíme při tělesné hygieně jen s navlhčenou žínkou, nakonec dojde i na koupání. Můžeme z něj udělat malou rodinnou slavnost za přítomnosti všech členů rodiny. Je to výhodné i pro maminku, morální podpora zkušených babiček přijde vhod.

Důležitá je i samotná příprava na koupání. Nejprve se musíme rozhodnout, v čem budeme miminko koupat. Zda ve vaničce, kde se vám bude s miminkem lépe manipulovat nebo v koupacím kyblíku. Ten má na rozdíl od vaničky tu výhodu, že se v těsnějším a teplém prostředí dítě cítí více chráněné a připomíná to pobyt v plodové vodě. Voda v kyblíku také chladne pomaleji. Připravíme si teploměr do vody, místo osušky mnoho maminek používá plenku, dětské mýdlo, krém proti opruzeninám, žínku, plenky na přebalení, dětské mléko či olejíček tak, aby vše bylo po ruce a abychom miminko ani na vteřinu nepustili z očí.

Teplota vody by měla odpovídat teplotě těla miminka což je okolo 37 °C. Důležitá je i teplota v místnosti, nejlepší je mezi 22-26 °C. Nahřejeme si i osušku a oblečení miminka.

Frekvence koupání a další tipy

Většinou se miminko koupe jednou za dva tři dny. Někteří odborníci dokonce doporučují koupat miminko jen jednou týdně. K běžné každodenní hygieně postačí miminko pečlivě otřít navlhčenou žínkou. Při každém přebalování pečlivě očistíme genitálie. Chlapci mívají vlivem chladnějšího vzduchu tendenci začít močit, jakmile je rozbalíme z plenky. Chvíli tedy počkáme a ještě mu přidržíme plenku u bříška. Při omývání pečlivě vytíráme všechny kožní záhyby. U holčiček je tato hygiena trošku složitější díky většímu počtu kožních záhybů. Vždy čistíme směrem od genitálu dolů. Tuto očistu provádíme ještě před koupáním. Dokonalým osušením všech záhybů a partií těla v plenkové oblasti a následné ošetření vhodným krémem či olejíčkem zabraňuje vzniku opruzenin.

Důležitá je i péče o pupeční pahýl. Po přestřižení a následném odstranění udržujeme pupík v čistotě a suchu, proto v prvních dnech během koupání miminko raději neponořujeme a i při přebalování dbáme na to, aby se k pupíku nedostala moč či stolice.

Při koupání miminku podložíme jednou rukou hlavičku, aby se opírala o předloktí a pomalu ho pokládáme do vaničky nožičkama napřed. Druhou rukou miminko přidržujeme a myjeme žínkou. Samotná koupel by měla trvat tři až osm minut.

Někteří odborníci doporučují dávat do vaničky více vody než je oněch obligátních 10 až 15 centimetrů. Ani nám dospělým, pokud se chceme pořádně vykoupat, přece nestačí mít ve vaně vodu jen na dně vany. Uvidíte, že se miminko v příjemně teplém prostředí bude cítit velmi dobře. Teplá voda po celém těle miminkům připomíná známé prostředí, kdy byly ještě v maminčině bříšku.

Skoro každé dítě si během prvních koupání lokne trochu vody, jenže šok z toho zažívají především rodiče.

Miminko koupeme večer tak, aby po celém koupacím rituálu mohlo dostat svou mléčnou večeři a jít následně spinkat. Z večerního koupání se mnohdy v rodinách stává milá večerní povinnost tatínků a také jasný signál, že se blíží noc a s ní i odpočinek.

A protože koupání zatím zvládl každý, není důvod se ničeho obávat. Hlavně buďte v klidu, vaši nervozitu miminko okamžitě vycítí. Miminko ve vodě uklidňujeme a utěšujeme, klidným hlasem na něj promlouváme, co se právě děje, koupání je přece radost a ne traumatizující zážitek!