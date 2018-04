Kočka, pes, dítě…

Když se z páníčka a paničky stanou rodiče, je to fajn, ale ne vždy jednoduché. Dnes již existuje poradenství, které vám pomůže řešit nežádoucí chování vašeho mazlíčka anebo pomůže vybudovat s ním dobrý vztah. Ale jak je to, když přichází dítě do rodiny? Podívejme se na některé zažité představy!



„Nejdříve miminko, pak zvíře!“

Nikoliv! Neboť v tomto případě pes nebude v žádném případě brát miminko jako něco pozitivního. Odborníci proto navrhují: Je-li zaměstnán jeden rodič miminkem, ten druhý by měl udělat něco pro psa, dát mu třeba pamlsek nebo oblíbenou hračku. Spí-li miminko, měl by i pes mít klid.

„Svému psovi můžu důvěřovat!“

Je fajn, když člověk a pes mají dobrý vztah. Přesto platí, a to i v případě koček, nikdy nenechávejte dítě a zvíře bez dozoru. To zdůrazňují i odborníci zabývající se psychologií zvířat. Je to zásada, kterou bezpodmínečně musíte dodržovat. I když je důvěra k zvířeti velká.

„Jen si ujasníme hierarchické uspořádání!“

Podle odborníků je to velmi zastaralá představa. Pes velmi dobře rozlišuje lidi od svého druhu. Proto ani před štěňaty nejsou miminka ochráněná. Psi vědí, že mají nad dětmi převahu. Avšak většina přesto rozumí tomu, že na ně musí být opatrná. Takže rodinný pes musí být obeznámen s novinkami a rozruchy v rodině. Někteří psi jsou nervózní, mají nižší práh frustrace, lovečtí psi někdy reagují podle schématu kořisti – to může být právě s našimi nejmenšími problematické.

„Určitě si budou rozumět!“

Automaticky se to nestane. Využijte již období těhotenství k tomu, abyste zavedli nová pravidla a případně nepřístupné zóny pro psa či kočku. Tak zabráníte tomu, aby zvíře svoje sesazení z trůnu spojovalo s miminkem. Rada odborníků: Můžete například na základě poznatků podmíněného reflexu zavést určitý signál na oznámení hry. Tón mu bude signalizovat, že je na řadě on. Kromě toho je důležité kočce a psovi dát najevo, že věci miminka a dětský pokoj jsou tabu, tam nesmějí strčit tlapku. Totéž by mělo platit opačně. Psi i kočky potřebují svůj klidný kout v bytě, který je zase zakázanou zónou pro všechny dvounohé členy domácnosti. To se musí později naučit i batole. Rovněž respektovat vše, co se zvířeti nelíbí. Například nebrat mu krmení, nerušit ho při spaní, nejít do jeho koutu, nesahat mu na čumáček anebo na ocas, případně žádné divoké hry, atd.

„Jeden lok z misky neuškodí!“

Na to se nespoléhejte. Z misek, psích hraček a z kočičího záchodu se mohou děti nakazit vajíčky červů, salmonelou, bakteriemi a jinými zárodky, neboť to vše může zvíře ze svých pochůzek nanosit domů. Důležitá je pravidelná kontrola zvířete u veterináře spojená s očkováním a také určitá preventivní opatření např. proti blechám. Kromě toho je nutné každodenní čištění misky, vysávání prachu, zákaz pusinkování a olizování a důkladné mytí rukou po chvilkách hlazení. To ostatně platí pro všechny!