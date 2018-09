Je lepší začít včas

Náš pohybový aparát obsahuje více než 200 kostí, což je až 40 % hmotnosti našeho těla. K nim musíme připočítat ještě všechny vazy a šlachy. A teď si představme, že za život díky tomuto skvělému sestavenému pohybovému aparátu mnozí z nás dokonce nachodí tolik, že by to stačilo na několik obejití celé naší planety.

O to alarmující skutečností je, že se jen v naší zemi ročně provede na 15 tisíc operací s náhradou kyčelního kloubu a vymění se na 12 tisíc kloubů kolenních. Stejně tak nepřekvapí, že takřka 40 % z nás vnímá problémy s klouby a artrózou jako něco samozřejmé, co patří k věku a je součástí stárnutí. Jenže první známky opotřebení se většinou projevují hlavně u lidí, kteří své klouby nadměrně zatěžují těžkou fyzickou prací či vrcholovým sportem, o nadváze ani nemluvě, již kolem třicátého roku věku. Procenta rapidně stoupají a ve věku nad 45 let už problémy pociťuje necelá polovina populace. Vyplatí se proto s péčí o pohybový aparát začít mnohem dříve a mnohem komplexněji. Od adekvátní kloubní výživy přes úpravu stravování a vhodný pohyb.

MUDr. Petr Fulín, Ph.D. z 1. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN v Motole v Praze proto radí, abychom se kloubům věnovali s předstihem. Bolest totiž přichází až v okamžiku, kdy už dojde ke konkrétnímu problému či poškození. Vhodně zvolená pohybová aktivita udržuje svaly, klouby, vazy a šlachy v kondici. Tím, jak se klouby hýbou, dochází k „promazávání“ kloubní chrupavky. Pokud klouby a tím i chrupavky pravidelně a dostatečně nezatěžujeme, ztrácí svou pružnost a nedochází ani ke zmíněnému „promazávání“. Jen pravidelný pohyb ale nestačí, důležitá je i vhodná kloubní výživa, která odpovídá stavu kloubů, ale také její dlouhodobé užívání. Nárazové užívání, například po dobu jednoho měsíce, ve skutečnosti takřka žádný efekt nepřinese.

Nesmíme zapomenout na to, že péče o náš pohybový aparát vyžaduje dlouhodobý přístup, zázraky přes noc se prostě nedějí.