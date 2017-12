Každý by si měl čas od času odpočinout, rodiče nevyjímaje…

Každodenní pracovní povinnosti, péče o domácnost, domácí úkoly, kroužky, turnaje. K tomu všemu se pak v závěru roku ještě přidá shánění dárků, pečení cukroví, stejně jako organizace všech těch drobností kolem…Kdo by si nezasloužil alespoň na pár dní si odpočinout?



Máme pro vás jeden zajímavý tip – maďarský Hévíz. V tomto malém městečku se zhruba pěti tisíci obyvateli si můžete vychutnat nejen tradiční Hévízskou terapii, ale nechybí ani možnost celoročního koupání venku, aniž byste museli cestovat přes půl světa. Místní termální jezero s rozlohou 4,4 hektarů je napájeno termálním pramenem, který obsahuje sloučeniny síry a nerostných látek a vyvěrá v hloubce 38,5 metrů v pramenné jeskyni na dně jezera. Prameny jsou v jeskyni vlastně dva a společně dodávají jezeru i během zimních měsíců příjemnou teplotu 23 až 25 °C. Koupání v něm je tak zajímavým a současně příjemným zpestřením pobytu bez ohledu na počasí a roční období.

Vedle léčebných procedur nechybí v Hévízu ani wellness služby. Medical wellness neboli lékařsky kontrolované kúry se věnují každému jednotlivci zvlášť a přizpůsobují se jeho potřebám. Důležitou složkou procedur je uvolnění stresu a vytvoření vědomí zdravého životního stylu. To vše můžete absolvovat ve wellness částech lázní nebo mnoha hotelích, které hostům vedle sauny, parních lázní, ledové jeskyně, solné jeskyně, perličkových koupelí s moderními odpočívárnami nabízejí také zkrášlující a peelingové procedury.

V maďarském lázeňském městečku Hévíz se vedle mezinárodní kuchyně podává k jídlu i perkelt, tokáň nebo krémeš, které znají skoro všichni milovníci maďarské kuchyně, nicméně rádi vám zde naservírují i typické salámy, mletá masa, zvěřinu, sladkovodní ryby a nejrůznější polévky. To vše, pokud budete mít zájem, doplní i lahodným vínem z místních egregyských vinic.

Součástí městečka je také mnoho restaurací a hospůdek nabízejících místní speciality, stejně jako kaváren a cukráren. K dispozici je 10 000 lůžek, od ubytování v soukromí až po pětihvězdičkové hotely za velmi atraktivní ceny.