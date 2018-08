Jde to i bez palmového oleje!

Víte, že vítězem soutěže Volba spotřebitelů roku 2018 v kategorii sladké pomazánky se stala Crema bez palmového oleje? Ano, je to tak. A nejen pro svoji chuť, ale, jak doufáme, že i pro svůj všeobecný postoj!



V listopadu roku 2016 Indonésii zasáhly masivní požáry, které proměnily miliony hektarů životem tepajícího tropického pralesa v doutnající spáleniště. Byla to jedna z největších environmentálních katastrof, které se doposud odehrály v tomto století. Rozsah byl neuvěřitelný: Do ovzduší tehdy uniklo obrovské množství oxidu uhličitého srovnatelné s produkcí největších světových ekonomik. Stovky tisíc lidí onemocněly kvůli popílkem znečištěnému ovzduší a ohně spálili přírodní úkryty mnoha druhů zvěře včetně orangutanů či tygrů.

Co stálo za tímto kataklyzmatem?

Odpověď je prostá, byla to výroba palmového oleje, jež se neobejde bez vykácení (či vypálení) původního deštného pralesa a záboru zemědělské půdy. V reakci na tuto ekologickou katastrofu se firma CHOCOLAND a.s. rozhodla v loňském roce měnit receptury a hledat cesty jak vyrobit stejně chutné a kvalitní produkty i bez přítomnosti palmového oleje.

Uvědomuje si totiž, že nestačí jen ušlechtilé sliby, nestačí jen planě řečnit o dodržování politiky tzv. „nulového odlesňováni“, je třeba aktivně konat.

Proto také vznikla arašídová pomazánka Crema bez palmového oleje, vyrobená z kvalitních a pečlivě vybíraných surovin podle nejmodernějších technologických i výživových zásad a obsahující 32% arašídů.

Jde o jedinečný projekt, který stejně jako další produkty CHOCOLAND v sobě spojuje více než stoletou potravinářskou tradici s nejnovějšími trendy v oblasti výroby cukrovinek. A co je též podstatné: pozorně a citlivě vnímá požadavky svých zákazníků a je šetrný k životnímu prostředí.

Prvořadým cílem firmy CHOCOLAND a.s. je v takto nastaveném směřování pokračovat a dodávat na trh výrobky, na kterých si spotřebitelé nejen pochutnají, ale jež mohou konzumovat s čistým svědomím.

Crema bez palmového oleje byla pro svoji chuť – a doufáme, že i filozofii – oceněna prestižní cenou Volba spotřebitelů roku 2018.