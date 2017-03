Jarní nabídka kaváren Costa Coffee

Podívejte se, jaké jarní novinky připravila síť kaváren Costa Coffee! Snídaně, smoothie, bezlepkový dezert jsou jen některé z lahodných novinek!



Snídaňová nabídka – fitness závin s müssli a malinami

Nedokážete po ránu odolat vůni sladkého čerstvého křupavého pečiva, která se snoubí se svěží ovocnou vůní malin? Fitness závin s malinami zdobené müssli posypem se vyznačuje poctivou malinovou náplní. Snídaňová nabídka je každý den do 11 hodin cenově zvýhodněná.

Zdravé smoothie

Taky se vám občas stane, že máte během dne v kavárně třeba i tři schůzky a vy už na kávu nemáte chuť? Neláká vás ani čaj, ani voda a zároveň nechcete žádné přeslazené limonády, ale preferujete něco zdravého? Pak určitě neodoláte osvěžujícímu a zdravému smoothie plnému vitamínů, minerálů a antioxidantů, které můžete nově ochutnat ve vašich oblíbených kavárnách Costa Coffee.

Lehký bezlepkový a bezlaktózový jahodový dezert

Máte zdravotní omezení v podobě intolerance lepku nebo laktózy, což vás značně limituje ve výběru jídel v restauracích a v kavárnách? Nebo jste jen zvědaví, jak chutnají pokrmy bez těchto komponent? Ať tak či onak, vyzkoušejte jahodový dezert, který neobsahuje ani lepek a ani mléčný cukr. Svěží lehký řez je plný voňavých červených plodů, lehkého piškotu a jemného nadýchaného smetanového krému, z něhož byla odstraněna laktóza.

Strawberry Caffe latte

Co se člověku nikdy neomrzí? Svěží vůně a chuť šťavnatých jahod a kvalitní kávy. Jak by to dopadlo, když by se tyto dvě delikatesy propojily? Přesvědčte se sami a ochutnejte Strawberry Caffe Latte – bohaté espresso z jedinečné kávové směsi Mocha Italia doplněné horkým mlékem, provoněné jahodami a zjemněné mléčnou pěnou.