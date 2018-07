Nenacházíte oázu klidu?

Pět minut, během kterých nikdo nepláče, nechce čokoládu a neptá se „proč“!

Zde jsou tipy, jak si udělat krátkou pauzu a chytit druhý dech…



Kouzlo papírové role

Vaši první šance čeká hned za dveřmi WC. Ne, nemáte je za sebou zavřít. Potřebujete jen roli toaletního papíru. Pak se zas můžete vrátit do obývacího pokoje. Zatímco budete popíjet svou kávu, vaše dítě se zaměstná rozmotáváním role a rozcupováváním jednotlivých vrstev papíru. Větší děti si mohou vyrábět „obvaz“ – pro sebe, pro medvídka či panenku. Ostatně, je to užitečné pro rozvoj jemné motoriky dítěte.

Vhodné zhruba od roku a půl, nebo ve chvíli, když už nekončí každý předmět v puse.

Kouzelná krabička

Vyprázdnit, naplnit, ocucat… Když si chcete v klidu zatelefonovat, mějte připravenou „kouzelnou krabici“. A v ní předměty, které vaše děťátko ještě nezná: masážní ježek, staré CD, obrázková knížka, která se smí i potrhat, plechovka s víčkem (opatrně, když jsou ostré hrany, tak ne), vyřazený svazek klíčů. Pokud kouzelnou krabici vybalíte jen za výjimečných okolností, zůstane dlouho kouzelnou a dítě nadlouho zaujme.

Od věku, kdy dítě vztahuje ruce po předmětech.

Lžíce je vlastně poklad

Jíst samostatně je báječné! Ale většinou to človíček nemůže dělat, jak by sám chtěl. Jedinou výjimku tvoří čas, kdy má maminka kolem čtvrté hodiny padá do svého biorytmického útlumu. V tom případě je možné dostat smetanový krém se lžící a velký igelit pod jídelní židličku jako ochranu před katastrofálním dopadem této jemné hmoty na zem. Maminka si zatím přečte konečně pár stránek své rozečtené knihy.

Přibližně od desíti měsíců, když už dítě umí sedět a dobře drží lžičku.

Varianta pro starší děti: nácvik krájení. Sledovat, jak dvouleté dítě dětským nožíkem krájí banán, má rozhodně v sobě něco meditativního. Vsaďme se, že vy sama cibuli na kostičky tak důkladně nerozkrájíte!

Poslouchání a čtení

Jistě, předčítání je pro děti lepší než pouhé puštění CD. Ano, i autentické zpívání dá dítěti víc. Ale je možné dělat oboje. Vyhledejte písničky nebo příběhy, které už vaše dítě zná. Pak si může při poslechu listovat v obrázkové knížce. Když máte dítě, které nechce spát po obědě, pusťte mu CD, dejte obrázkovou knížku a natáhněte se vedle něj!

Od dvou let (dětské písničky) nebo od 2,5 roku (poslechové hry).

V koupelně

Moderní hračkářský průmysl má všechno, co rodiče potřebují. Dokonce i barevnou koupel a bublající třaskavé tablety pro děti. Díky nim půjdou do teplé vany rádi i odpůrci koupání. Vy zatím získáte alespoň čtvrt hodinku, kdy si můžete v koupelně také hovět – upravit si nehty, vyzkoušet novou pleťovou masku či krém s kaviárovým výtažkem, natřít si paty změkčujícím krémem apod.

Za předpokladu dodržení všech bezpečnostních opatření(!) přibližně od deseti měsíců, když už dítě umí bezpečně sedět a přitom si hrát.