Jak uložit miminko

Na zádíčka, na bok, nebo na bříško? A může se tát, že bude mít potlačenou hlavičku, když bude neustále ležet na zádech? Odborníci radí, jak by mělo ležet miminko v postýlce:



Od té doby, co se ve velkém měřítku začaly pokládat děti na záda (tedy od oficiálního doporučení na začátku devadesátých let), výrazně kleslo riziko náhlého úmrtí kojenců. Má to jen jeden malý vedlejší efekt: kvůli této poloze má dnes více dětí plochý zátylek, protože lebeční kosti jsou v prvních měsících života snadno přizpůsobivé. Co s tím?

V prvních šesti měsících života je pro dítě nejbezpečnější pro spánek poloha na zádech. Pro někoho to může znít cynicky, ale když se porovná plochý zátylek s rizikem náhlého úmrtí kojence, pak jde jen o kosmetický problém. Proto by měly děti během prvního roku života spát na zádech. Může se stát, že po půl roce se už mnohé děti samy otočí na bříško a zvolí si tak polohu pro spánek, která je jim příjemnější. Není ale nutné se tím příliš znepokojovat, když položíte dítě na záda a ono se stále dokola přetáčí na bříško. Protože i tak ne příliš časté riziko náhlého úmrtí kojence se v druhém půlroce ještě o něco sníží.

Bohužel mnozí kojenci chtějí spát na bříšku už poměrně brzy – a křičí, pokud je otočíte zase na záda. Pak se nedá nic dělat, těžko byste je fixovali nějakým speciálním spacím pytlem, aby se nepřetáčely. U takovýchto dětí je tedy nutné dávat pozor na to, abychom se vyhnuli všem ostatním rizikovým faktorům pro syndrom náhlého úmrtí – to znamená nechat dětskou postýlku v ložnici, blízko rodičů, uložit dítě do spacího pytle, bez různých přikrývek, polštářků, plínek nebo plyšáků. V ložnici by také nemělo být příliš teplo (ideální je 16-18 stupňů), a rodiče by neměli kouřit.

Na plochý zátylek pomůže také několik triků: Když vaše dítě spí převážně na zádech, měla by se hlavička koukat pokud možno na obě strany. Proto je důležité, hovořit na dítě pokaždé z jiné strany, případně, pokud je postýlka u zdi, měnit polohu dítěte (aby mělo hlavičku tam, kde byly nohy a pak zas opačně). Často se totiž stává, že děti mají plochou levou stranu hlavičky, protože rodiče jsou praváci a automaticky k postýlce přistupují zprava. Dobré je také myslet na to, abychom dítě krmili z obou stran. A když je dítě vzhůru, může ležet i na zádech. Posiluje to jeho svaly.

Pokud má dítě svou oblíbenou polohu, je dobré mu pomoci, aby si oblíbilo i tu druhou. Jakmile se stanou děti pohyblivějšími a mají pevnější krční svaly, neleží už na té jedné, ploché straně hlavy, a ta se může postupně vrátit do správného tvaru (cca milimetr za měsíc).

Když si nevíte rady, poraďte se s dětským lékařem. Většinou se plochá hlavička časem spraví, není to ovšem vždy. Pokud se obáváte, že tvar hlavičky vašeho dítěte není v pořádku, zeptejte se na to svého pediatra. Ten hlavičku přeměří, a bude-li to nutné, předepíše vám pro dítě speciální helmu.