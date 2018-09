Jak je to po vysazení antikoncepce?

Že po vysazení hormonální antikoncepce dojde okamžitě k otěhotnění, je pouhým mýtem. Ovulační cyklus nastane jen u cca 20 % žen. Vaječníky sice hned začnou opět pracovat, ale u většiny žen ještě nějakou chvíli potrvá, než k početí dojde. Jak dlouhé je toto období? A jak dlouhodobé užívání antikoncepce ovlivňuje šance na otěhotnění? To vysvětluje gynekolog a sexuolog MUDr. Pavel Turčan:

Ovulace se standardně upraví za dva až tři měsíce

Po vysazení hormonální antikoncepce dochází u některých žen ke znatelně rychlejšímu a snazšímu otěhotnění. Vaječníky totiž pracují mnohem lépe než před nasazením pilulek, a proto mají ženy větší šanci otěhotnět právě těsně po anebo během půl roku po vysazení antikoncepce. Pak se šance opět začíná snižovat. Těch žen, u kterých ovulační cyklus funguje dobře ihned po vysazení antikoncepčních pilulek, je však jen zhruba 20 %.

U ostatních vždy chvíli trvá, než se cyklus upraví. U naprosté většiny se plně upraví do dvou, maximálně tří cyklů od vysazení. Nejedná se tedy o dlouhé období. Přesto se ale ojediněle mohou objevit ženy, u kterých cyklus nenastartuje vůbec, a zůstanou neplodné. Jejich procento nelze jednoznačně odhadnout, není jich však mnoho. Často se totiž antikoncepci dává za vinu i to, za co ve skutečnosti nemůže. Absence cyklu po vysazení antikoncepce totiž často trápí ženy, které menstruační cyklus neměly v pořádku nikdy, tedy ani před nasazením pilulek, nebo ženy, které se pro mateřství rozhodly ve vyšším věku, kdy jsou šance na početí již omezené.

Za jak dlouhou dobu po vysazení hormonální antikoncepce je vhodné se snažit o početí dítěte, o tom se hodně diskutuje. Zatímco jedni tvrdí, že se žena musí nejdříve očistit, minimálně půl roku antikoncepci neužívat a teprve pak se snažit o početí, doktor Turčan zastává názor, že k otěhotnění může klidně dojít hned po vysazení pilulek. Vzhledem k výše uvedenému se to ale hned nemusí podařit.

Vysazení antikoncepce mohou doprovázet i bolesti

K vysazení hormonální antikoncepce se pojí také některé typické zdravotní obtíže. U téměř všech žen se nejčastěji objevují silnější bolesti jak v průběhu cyklu, zvláště před a při ovulaci, tak při menstruaci. A to dokonce i u žen, které takové problémy dříve neměly. V naprosté většině se tato obtíž ale do dvou až tří měsíců upraví.

Často spekulovaným problémem spojeným s vysazením antikoncepce bývá též snížení sexuální touhy. Dle názoru doktora Turčana je to individuální. Ano, jsou ženy, které po vysazení antikoncepce měly evidentně snížené libido, ale u většiny tomu tak není. Podle gynekologa a sexuologa však ze ztráty či snížení chuti na sex po vysazení tablet je antikoncepce částečně obviňována neprávem, neboť ji může vyvolat rovněž dlouhodobý stres, nezdravý životní styl a partnerské problémy či konflikty.

Pravidelný výtok signalizuje zdraví

S vysazením antikoncepce se téměř u všech žen začne objevovat také pravidelný výtok, nejčastěji přibližně uprostřed cyklu. Jedná se o přirozený fyziologický jev a ženy se nemusí obávat domnělé poševní infekce, se kterou ji případně zaměňují. Je to spíše známka toho, že je vše v pořádku a tělo funguje tak, jak má. V takzvaných plodných dnech, tedy kolem období dozrávání vajíčka, a zvláště při ovulaci, se hlen v děložním hrdle stává tekutější, někdy má charakter vaječného bílku či vodnatého výtoku. To je zcela v pořádku, protože tato konzistence je přímo potřebná k tomu, aby spermie mohly naplnit své poslání, tedy dostat se k vajíčku a oplodnit jej. Hustější hlen v neplodném období jim je v tom spíše překážkou.

Pokud se u ženy v plodném období neobjevuje hlen, může se jednat o problém s dozráváním vajíček, a proto při přetrvávání tohoto problému je dobré vyhledat lékaře.

Přípravky ve formě volně prodejných doplňků stravy na podporu cyklu může žena začít užívat již jeden až dva měsíce před vysazením antikoncepce nebo ihned po něm. Vhodné jsou například přípravky s mateří kašičkou a dalšími látkami, doplněné o zvýšený příjem kyseliny listové. Pokud se i přes dostavující se ovulaci, potvrzenou například měřením bazální teploty, ovulačním testem nebo ultrazvukovým vyšetřením, zmíněný hlenovitý výtok neobjevuje, lze nasadit i léky na ředění hlenu, které se běžně používají například u kašle či infekcí horních dýchacích cest. Tyto preparáty mohou být řešením i při dalších poměrně častých projevech vysazení antikoncepce, jako je zhoršení pleti či maštění vlasů.