Víte, co je hypnoporod?

Porod je velká událost – pro všechny zúčastněné. Rodí se celá rodina. Vznikají nové role: role matky a otce. Představte si přípravu na svatbu, které věnujeme velkou pozornost. Připravujeme se, plánujeme, domýšlíme každý detail. Stejně tak i porod si zaslouží naši pozornost a přípravu všech…



Věříte tomu, že lze porodit bez bolesti? Je to lákavá představa, ale příliš tomu nevěříme. Metoda hypnoporodu však tuto možnost nabízí.

Je nutné vědět, že hypnoporod nemá nic společného s hypnózou jako takovou, která se spíše v minulosti hojně využívala jako terapeutická metoda. Spíše jde o určitý druh změněného stavu vědomí, který i u porodu nastává. Změněné stavy vědomí se v životě vyskytují často a běžně, i když si je neuvědomujeme – například když se do něčeho plně ponoříme, anebo před usínáním se také ocitáme ve zvláštním rozpoložení mezi spánkem a bděním. Probíhá-li porod bez lékařských intervencí a má-li žena podmínky, v nichž se může uvolnit a chovat tak, jak jí tělo napovídá, i ona posléze odchází „na jinou planetu“. Tak změněný stav při porodu nazval známý francouzský porodník Michel Odent. Jde o situaci, kdy mozek pracuje v tzv. alfa vlnách (jako u přechodu do hlubšího spánku), dochází k utlumení šedé kůry mozkové, přestává fungovat běžná racionalita. Porodního procesu se ujímají podkorová centra a vnímání ženy se zásadně mění. Žena se noří do sebe, nevnímá okolí, plně se oddává porodnímu procesu. Jestliže jde všechno hladce, porod probíhá spontánně a žena ho zpětně nevnímá jako bolestnou či dokonce traumatizující událost, ale naopak jako mimořádně silný a posilující prožitek. Právě z toho důvodu stojí za to se zabývat otázkou, co je možné udělat proto, aby se rodícím ženám dařilo onen zvláštní stav vědomí během porodu navodit.

Hypnoporod je osvědčená metoda, která používá systém relaxací, vizualizací, afirmací a dýchání. Jedná se o velmi jednoduchou metodu, které funguje na principu Pavlovova reflexu (naučená podvědomá reakce na určitý podnět).

Pokud žena v těhotenství hypnoporodní techniky pravidelně procvičuje, může si stejný stav uvolnění a sebedůvěry nezbytný pro hladký porod navodit v průběhu porodu.

Metoda také objasňuje, jak funguje přirozeně mysl a tělo v průběhu porodu, a tím zbavuje budoucí rodičku strachu z neznámého. Zároveň poskytuje jednoduché nástroje, jak dosáhnout co nejlepšího porodu jak pro maminku, tak i pro miminko, a v neposlední řadě také pro tatínka.

Hypnoporodní techniky jsou vskutku přínosné pro všechny. Klidný a uvolněný porod je krásný a posilující zážitek pro ženu a jejího partnera a ten nejlepší vstup jejich miminka na svět.

Při porodu nezvládnete dělat složité a velké věci, proto se hypnoporod skládá z mnoha malých částí a tím jako celek má ohromnou sílu. Pracuje se strachem a technikami jak jej zvládat. Díky relaxačním audio nahrávkám (mluvené slovo), které se nejlépe poslouchají před spaním, dáváte tělu čas na „procesování“. Tělo se s každou poslechnutou nahrávkou učí relaxovat. Díky pravidelnému procvičování se v podstatě ženy „přeprogramuje“ na pozitivní myšlenky, ladí se na dítě i na porod samotný. Žena tak získá důvěru ve své úžasné tělo a schopnost rodit zcela přirozeně. Muži pak najdou svou roli vedle těhotné a rodící ženy, která je i pro ně naplňující.

Pokud se pravidelně nacvičují techniky již v těhotenství, při samotném porodu se stanou něčím úplně automatickým a přirozeným. Zapojit partnera lze jen doporučit, protože pak při porodu může připomenout příjemný uvolněný stav, pokud to je potřeba.

Techniky jsou velmi jednoduché a logické, a hlavně fungují. To ostatně potvrzují i četné výzkumy. Navíc díky nim dochází k navázání hlubšího vztahu mezi rodiči navzájem i jejich dítětem.

Tip na zážitkový předporodní kurz s technikami hypnoporodu a gravidjógy

Na kurzu rodiče získají potřebné informace o přirozeném porodu, vyzkouší si a procvičí relaxace, afirmace, vizualizace a cviky z gravidjódy. Na kurzu je dostatečný čas techniky si vyzkoušet a procvičit a prožít tak na vlastní kůži jak fungují a jak mocná je naše mysl. Na kurzu zažijí rodiče také mnoho „aha“ momentů. Zjistí, proč je příprava tak důležitá a co vše ovlivňuje průběh porodu. Kurz je koncipován jako interaktivní, včetně projekce videí, názorných ukázek, meditací, relaxací a cvičení.

