Z hlediska fyzické a duševní pohody je nejhorší stravovací chybou mlsání. Nejčastěji jsme v pokušení sáhnout po něčem sladkém, slaném, barevném a křupavém, po jejichž konzumaci můžeme zaznamenat nejen výkyvy nálad – protože hladina glukózy je nestabilní, ale i lítost – “zase jsem neodolal/a“. Mlsání má mnoho příčin – hlad způsobený příliš velkými přestávky mezi jídly, zlozvyk, stres, nuda nebo nedostatek času připravit si pořádné jídlo. Někdy mlsáme nevědomky, ale i to se bohužel rychle odráží na naší postavě.

Jak tedy zlepšit naše stravování bez mlsání mezi jídly? Především se musíme vyhnout situacím, ve kterých jsme velmi hladoví, protože pak je daleko větší šance, že sáhneme po něčem nevhodném. Odborníci na výživu poukazují na to, že vysoce kalorické mlsání by mělo být nahrazeno prospěšnými náhražkami. Stojí za to mít po ruce krabičku ořechů, cereálií, ovoce, kapsičku pyré nebo láhev 100% džusu, které poskytnou energii ve chvílích náhlého hladu.

„Popíjení chlazených ovocných nebo zeleninových džusů, které nám neposkytují prázdné kalorie, ale jsou bohatým zdrojem nutričně důležitých látek a stopových prvků, je určitě dobrý tip. Nezapomínejte vybírat 100% džusy, které neobsahují přidaný cukr nebo jiné umělé přísady. V letních měsících byste měli denně vypít minimálně 1,5 litru tekutin, v teplých dnech až 2 litry. Pro naše tělo není zdrojem vody pouze voda jako taková, ale zdrojem vody může být i ovoce, zelenina a džusy, které jí obsahují,“ říká RNDr. Pavel Suchánek, nutriční specialista a odborník kampaně „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě.“

Fotosoutěž pro SMART rodiny!

Tráví vaše rodina ráda čas společně při různých aktivitách? Hledáte vždy chytrá řešení, která vaší rodině usnadňují život? Vyfoťte se při společných radovánkách se sklenkou džusu nebo ovocným pyré a fotku s komentářem, proč je vaše rodina SMART nám do 31. 8. 2017 pošlete. Autor toho nejzajímavějšího vyhraje tablet s iOS systémem! Soutěž probíhá na FB Žijte SMART.