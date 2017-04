FOR FAMILY: Pestrá nabídka potřeb pro děti na jednom místě – Soutěž o vstupenku!

Od 6. do 9. dubna se v areálu PVA EXPO PRAHA uskuteční oblíbený soubor veletrhů pro celou rodinu FOR FAMILY. Všechny stávající i nastávající maminky pořídí výbavičku pro miminko, ale i potřeby pro větší děti na veletrhu FOR KIDS. Ten letos ve dvou halách představí 88 vystavovatelů.



Vše na jednom místě pořídí maminky na veletrhu FOR KIDS. Dvě haly budou nabité novinkami od celé řady vystavovatelů: chybět tak nebude důležité srovnání nabízených produktů. Maminky budou moci vybírat z široké škály kočárků a autosedaček. Zastoupeny budou i firmy, které mají ve svém sortimentu odstrkovadla a odrážedla pro nejmenší závodníky, vozíky za kočárky nebo oblečení pro miminka i větší děti. Prezentovat se budou i firmy, které mají v nabídce látkové plenky a další potřebnou výbavičku pro miminko.

Návštěvníci se mohou zúčastnit odborných tematických workshopů, které budou probíhat po celou dobu konání veletrhu. Maminky tak získají cenné rady od odborníků k barefoot obuvi, užívání chodítek, skákadel a ohrádek nebo vaničkování. Ve spolupráci s Asociací neúplných rodin chystá veletrh pro návštěvníky bezplatné psychologické poradenství. Asociace bude současně poskytovat informace pro rodiče samoživitele o možnostech asistovaného vymáhání výživného. V rámci programu workshopů Promaminky.cz pak proběhnou dvě krátké přednášky s diskuzí, které povedou odborníci programu bezplatné pomoci s vymáháním VaseVyzivne.cz.

Nedílnou součástí veletrhu bude i doprovodný program, jehož partnerem je Česká obec sokolská. Ta představí dovednosti svých svěřenců v oblasti sportovní gymnastiky, tance, akrobatické gymnastiky nebo stepu. Hala 6 se promění v nafukovací skákací městečko, které vznikne ve spolupráci s Duhovým parkem. Atrakce budou pro všechny děti zdarma. Malí řidiči se budou moci vyřádit na dopravním hřišti, které vznikne pod záštitou hl. města Praha. Chybět nebude ani přebalovací a kojící koutek nebo Dudlíkový strom, kterému mohou ratolesti odevzdat „nepotřebný“ dudlík. Na výstaviště zavítá i Bibliobus s možností získání čtenářského průkazu. Děti se budou moci zúčastnit soutěže Dětská tvář veletrhu.

Veletrh se uskuteční v areálu PVA EXPO PRAHA společně s veletrhy FOR PETS, FOR TRAVEL, AKTIV 55+ a EkoAuto od 6. do 9. dubna 2017.

Více informací najdete na www.forkids.cz. Zlevněnou vstupenku si můžete zaregistrovat na www.forkids.cz/sleva anebo si můžete u nás o ně zasoutěžit! Deset z Vás, kteří nám správně zodpovědí soutěžní otázku, volnou vstupenku dostanou!

Soutěžní otázka:

Kolikátý ročník veletrhu FOR KIDS se letos uskuteční?

a/ 3.

b/ 8.

c/ 13.

Nápovědu najdete na www.forkids.cz.