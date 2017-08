Family Market – den plný zážitků a poznání pro rodiny s dětmi

Nahlédněte Montessori pod pokličku a přijďte v sobotu 29. července do pražského Kongresového centra na Family market. Dozvíte se něco o léty prověřených postupech nejrozšířenější pedagogiky na světě a pobavíte se s celou rodinou. Vstup na akci je zdarma, na workshopy se registrujte online!



Trhy, montessori pomůcky, přednášky odborníků, zábavný program pro děti – to vše je Family market, a mnohem více. Zakoupíte zde různé didaktické pomůcky, knihy a především samotné Montessori pomůcky pro různě staré děti. „Montessori je zážitková forma pedagogiky, a proto i Family market bude o zážitcích,“ říká Soňa Havlíčková, manažerka Montessori kongresu, který se koná tento týden v Praze.

Montessori „na vlastní oči“

Pro všechny, kdo by se rádi dozvěděli, jak děti v typické montessori třídě pracují, doporučujeme praktickou ukázku – tzv. „okna do třídy“, kde bude možné sledovat děti při práci s pomůckami. K dispozici budou i odborníci, kteří budou odpovídat na dotazy rodičů.

Pro zvídavé rodiče

Celodenní sérii workshopů otevře Eduardo Juevas z Kanady, který se Montessori zabývá vice než 37 let, školí Montessori učitele a nyní dokončil nový kurz s názvem „Protože se rodičem nikdo nenarodil“. Jak může Montessori pedagogika pomoci rodičům i při každodenní výchově pohovoří české lektorky Michaela Willheimová a Kamila Balcarová. Vysvětlí, jak můžeme změnit naše domácí prostředí, abychom podpořili jejich samostatnost a přirozený vývoj. Často diskutované téma stanovování hranic při výchově připraví známá americká lektorka a bloggerka Jeanne-Marie Paynel, která mimo jiné vede i blog Voila Montessori.

Registrace na workshopy pro rodiče jsou k dispozici na webových stránkách:

www.familymarket2017.cz