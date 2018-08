Dokonale čistá koupelna…

Jaká koupelna je nejkrásnější? Přeci ta voňavá a čistá. Taková, v níž se lesknou dlaždičky, podlaha je suchá a na vodovodní baterii nevidíte zaschlé kapky. Dokážete to za třicet minut!



Udržet koupelnu v dokonalém stavu stojí zdánlivě mnoho sil. S vhodnými pomocníky a postupem, to ale není vůbec složité ani časově náročně.

Nekonečný prach

Jak na to? Pokud se pouštíte do většího úklidu, začněte tím, že setřete prach všude, kde to jde. Kdo v koupelně občas suší, ví, že se při stahování oblečení ze sušáku práší. A všechno poté usedá právě na poličky, rámy, zkrátka všude. Proto nejprve odneste čisté prádlo pryč, špinavé dejte do pračky, a pak se vrhněte na otírání poliček, zrcadelních rámu a tak dále. Na pomoc si vezměte mírně navlhčený hadřík na prach z mikrovlákna, který pochytí maximum usazených částeček.

Dlaždičky a spáry

Pokud máte setřeno, přichází na řadu spáry mezi dlaždičkami a obklady. Zde se drží špína, která se špatně dostává pryč. Při jejím odstraňování vám pomůžou speciální čističe na úklid koupelen. Nejsou to totiž jen voňavé vody plné bublinek, ale často obsahují i látky, které bojují s plísní a také s vodním kamenem. Nastříkejte jej na stěnu, pomocí houbičky nebo mopu z mikrovlákna se pečlivě zbavte nečistot ve spárech i po celé ploše a klasickou stěrkou stáhněte špínu pryč. Nezapomeňte na přechod mezi vanou a stěnou, umyvadlem či vaničkou a dalšími prostory, kde se může držet voda a tudíž se záhy objevit plíseň. Totožný postup pak zopakujte i na zástěně sprchového koutu. Vanu, do níž po celou dobu stékala špinavá vodu, spláchněte až na závěr. Jen si dejte pozor, abyste zbytečně nezacákali to, co jste si předtím umyli.

Na baterii i umyvadlo

Dobrá stěrka stáhne hodně vody, ale pokud chcete mít místnost vyloženě suchou, aby se zde nemohla množit plíseň, sáhněte ve finále po utěrce nebo přímo po hadříku na úklid koupelen. Mikrovlákna totiž přitahují i nečistoty a nepouští chlupy. Zvládnete tím v mžiku i vodovodní baterie a kohoutky, na nichž bývají uschlé kapky vody.

Nezapomeňte na podlahu a dveře dokořán

Závěrečnou třešinkou je čistá podlaha. Takže menší nebo třásňový mop, ať se dostanete pořádně i za pračku a vaše koupelna bude zářit svěžestí. A než opustíte své výsledné dílo, nezapomeňte nechat dveře dokořán.



