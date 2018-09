Kdo dneska slaví svátek? Školní mléko!

V dnešní době je možné všechno. Třeba dát dítěti jméno „Školní mléko“, pokud vám to schválí na matrice. Nicméně zůstaňme u prvotního významu. Již v roce 1999 vyhlásila Světová organizace pro potraviny a zemědělství při OSN „Světový den školního mléka“. Ten připadá na poslední středu v září.

Možná si říkáte, proč se tento neobvyklý svátek slaví – letos již po devatenácté. Jeho smyslem je propagovat přínos mléka a mléčných výrobků ve výživě dětí a podpořit po celém světě programy „Školního mléka“.

„Spotřeba mléka v dětství hraje zásadní roli. Bohatý nutriční profil mléka a mléčných výrobků jednoznačně přispívá k dobrému vývoji kostí, zubů a svalů a celkově zdravému vývoji dětí od raného věku až do jejich dospělosti. Pro růst a vývoj kostí je především nezbytný mléčný vápník, který je velmi dobře vstřebatelný a tělem lépe využitelný než vápník z rostlinných zdrojů. V mléce je obsažen také jód, který je rovněž potřebný pro zdravý tělesný vývoj a jehož deficitem dnes trpí mnoho dětí,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopáček, CSc. „Podle výživových doporučení by měly děti a dospívající zkonzumovat denně 3-4 porce mléčných výrobků. Jedna porce je např. 50 g sýra, 150 g jogurtu a tvarohu, 200 ml mléka apod.“

Po mléčných výrobcích se netloustne

Není třeba obávat se mléčného tuku. Mléčné výrobky (s výjimkou másla) představují u dětí ve věku od jednoho roku do třinácti let pouze asi 10 % celkového příjmu tuku a přibližně 25 % celkové energie. Energetický příjem z konzumace mléka představuje u malých dětí přibližně 6 % celkového příjmu energie.

Proč se zavedl projekt „Mléko do škol“?

Doporučuje se, aby byly mléko a mléčné výrobky dětem podávány každý den nejen jako součást zdravé snídaně, ale také ke svačinám, a to na všech stupních školských zařízení. Proto byl již v roce 1977 zaveden v Evropské unii program „Školní mléko“. Dnes je rozšířen ve 26 zemích EU a je do něj zapojeno 22 miliónů dětí. Určitě víte, že program „Mléko do škol“ probíhá také u nás.

„V uplynulém školním roce 2017/2018 byl projekt Mléko do škol nastartován v nových podmínkách. V novém systému značně stoupl počet škol a s tím samozřejmě i počet žáků, kteří mléčné svačiny odebírají. V uplynulém školním roce 2017/2018 se do projektu přihlásilo celkem 3 862 škol s celkovým počtem žáků 920 857, což bylo zhruba o 1000 škol a o 300 tisíc žáků více než v období předcházejícím,“ objasňuje Michal Němec, ředitel Laktea, o.p.s.

Novinkou jsou neochucené mléčné výrobky zdarma

Nové podmínky se promítly i do sortimentu dodávaných výrobků. Daleko větší důraz je kladen na dodávky neochucených mléčných výrobků, především mléka, ale také zakysaných mléčných výrobků a sýrů.

„Naprosto nově jsou vybrané mléčné výrobky dodávány žákům do škol zcela zdarma. Týká se to ovšem jen konzumního neochuceného mléka a neochucených fermentovaných výrobků a sýrů, na které je poskytována plná podpora. Naopak na vybrané ochucené výrobky si žáci musí připlácet, protože dotace ceny je jen částečná. Při hodnocení po prvním roce v nových podmínkách je však potřeba říci, že se celkově úspěšnost projektu „Mléko do škol“ bezpochyby zvýšila,“ dodává Michal Němec, ředitel Laktea, o.p.s.