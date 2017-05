Dnes začíná Tuchlovická pouť 2017!

Od pátku 5. až do neděle 7. května se bude již po čtyřiadvacáté konat v Tuchlovicích na Kladensku jeden z největších středočeských folklorních festivalů – Tuchlovická pouť 2017. Akce tradičně proběhne nejen v Tuchlovicích, ale i v nedalekém Novém Strašecí.



Na co všechno se tedy můžete těšit?

Pátek – 5. 5. 2017

V pátek 5. května v 17:00 vše zahájí v kostele v Tuchlovicích host festivalu, folklorní spolek Jasénka, který přijede až z valašského Vsetína. Páteční večer pokračuje vystoupením v Kulturním centru v Novém Strašecí, kde kromě domácího Čtyřlístku a Lístečku vystoupí hosté festivalu – Jasénka a Nisanka z Jablonce nad Nisou. Pořad začíná v 19:00.

Sobota – 6. 5. 2017

Na sobotní a nedělní program budete moci zůstat jen v Tuchlovicích. V sobotu se začíná od 10:00 na podiu před Českou hospodou, kdy vás soubory pozvou na hlavní sobotní pořad s názvem „Hádej, hádej, hadači“ do letního kina, který začne ve 14:00. Tam vás kromě již zmíněných souborů budou nadšeně očekávat ještě pražští Gaudeamus, Moták doprovázený Kvítkem z Hradce Králové, Rosénka a Valášek. Bohatý pořad vám nabídne tance ze středních, jižních a severních Čech, nadchnou vás chlapské zbojnické tance z Valašska, rozněžní dívčí chorovody, zaskočíte dokonce na chvilku na Slovensko. A nebude chybět stále oblíbenější městský folkor . Pestrá všehochuť, která snad uspokojí všechny chuťové buňky.

V 19:00 si můžete zatancovat s Jasénkou a Nisankou, které povedou v areálu letního kina pro všechny tancechtivé „Školu tanců“, pak přijde na řadu pohádka Víti Marčíka mladšího na dobrou noc. A že to bude dlouhá noc! Ve 20:30 začne v amfiteatru večerní pořad kapely TOMÁŠ KOČKO &ORCHESTR. Jejich hudba mísí moravské hudební prvky v aktualizovaném rámci, přidává doteky progresivního rocku, neo-folku, a dokonce i trendy v oblasti elektronické hudby. V jejich hudbě jako by ožívala starověká Velká Morava.

Neděle – 7. 5. 2017

Program pokračuje v neděli od 10:00 opět v letním kině v Tuchlovicích pořadem „Tancuj s námi, Floriánku“. Zatančí a zazpívají soubory Jasénka, Lísteček, Nisanka, Rosénka, děti ze ZŠ z Tuchlovic, Borůvky z Rakovníka, Jarošovci a Jarošáček z Mělníka a Notičky z Řevnic.

K festivalu se váže řada doprovodných akcí. Vstupné na pořady Středočeského folklorního festivalu je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

Zavzpomínejte na časy, kdy se po návsi chodilo v krojích. Přičichněte ke staročeským zvykům, ochutnejte dobové dobroty a nechte se unášet atmosférou našeho venkova. Navštivte Tuchlovickou pouť 2017. Novinky a další informace najdete na www.tuchlovickapout.cz.