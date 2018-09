Dnešní děti chodí na internet hlavně z mobilu a bez dohledu rodičů

Připojení na internet dnes používá až 97 % dětí, které vlastní mobilní telefon, přičemž zhruba čtvrtina z nich tráví na internetu více než čtyři hodiny denně. A i když například tři čtvrtiny z nich umí změnit nastavení soukromí na sociálních sítích, jen polovina dětí ví, jak si ověřit pravdivost informací získaných z internetu.

Navíc od roku 2010 rapidně pokleslo procento rodičů, které jsou ochotni zkontrolovat, jaké aplikace jejich dítě používá nebo s ním pohovořit o tom, co na internetu vidělo. Nejvíce rodiče kontrolují děti ve věku okolo desíti let, tam jde takřka o třetinu rodičů, ale pak procenta rapidně klesají a ve věku patnácti až sedmnácti let mají přehled o využití mobilu svých dětí jen čtyři rodiče ze sta!

Tato alarmující čísla vyplývají ze studie EU Kids Online – the Czech Republic 2018, do které se zapojilo více než 2600 dětí ve věku devět až šestnáct let prováděnou profesorem Davidem Šmahelem z Masarykovy univerzity v Brně.

Právě důvěřivý přístup a anonymní prostředí mohou být pro děti nebezpečné. Ochránit potomky na internetu pomůže rodičům nová aplikace Vodafone Family Security, která vznikla ve spolupráci se společností Avast. Dokáže filtrovat a zakázat jednotlivé stránky, aplikace nebo jejich skupiny (gambling, erotický obsah apod.) a nabízí i doporučené filtry pro věkové skupiny dětí. Rovněž umí pozastavit přístup na internet.

Nejde ale jen o digitální prostředí. Aplikace umožňuje ověřit si i to, jestli dítě v pořádku dorazilo ze školy domů nebo do kroužku. Stačí si v telefonu nastavit notifikace podle polohy, a jakmile se dítě dostane do vybraného cíle, rodič nebo zákonný zástupce automaticky dostane zprávu.

Aplikaci je možné využít v zařízení s operačním systémem Android verze 5.0 a vyšší nebo iOS verze 10 a vyšší. Pro systém Android bude dostupná od přelomu září a října, pro iOS zhruba o měsíc později. Cena za používání je stanovena na 149 korun měsíčně, ale na začátku bude v rámci promoakce nabízena minimálně na měsíc zdarma.