Co dělat když je ucpaný nosík?

U nejmenších dětí patří ucpaný nosík mezi nejčastější zdravotní problémy. Zahleněné horní cesty dýchací miminko obtěžují, vyvolávají podráždění a komplikují mu přijímání potravy i klidné spaní.



Miminko se obtížného problému samo neumí zbavit. Neumí se vysmrkat, a tak je tato situace stresující nejen pro ně, ale především pro rodiče. Přesto existuje pomoc.

Kdo za to může?

Na vině jsou především málo vyvinuté nosní dutiny a celkově ještě nezralý imunitní systém, oboje způsobuje, že se v novorozeneckém a batolecím věku vyskytuje akutní infekce horních cest dýchacích a především akutní rýma mnohem častěji než v dospělosti, a pokud nemají miminka nos dostatečně průchodný, způsobuje jim to značné problémy při dýchání.

Nos normálně vyvinutého dospělého člověka dokáže za jednu minutu přefiltrovat asi sedm litrů vzduchu. Za den je to až neuvěřitelných 10 tisíc litrů.

Zase viry

Infekce horních cest dýchacích bývají nejčastěji virového původu. A protože tyto viry vyvolávají pouze krátkodobou imunitní reakci, onemocnění se může relativně často opakovat a způsobovat další zdravotní komplikace. Zahlenění způsobuje kašel, záněty mandlí, vedlejších dutin nosních, hlasivek, průdušek nebo plic. Může dokonce vést i k bolestivému zánětu středního ucha. Kojenci mají jinak anatomicky tvarovanou Eustachovu trubici, je krátká, široká a jinak položená než u dospělého člověka. Pokud je nosního hlenu příliš mnoho, zatéká do nosohltanu a způsobuje zánět.

Jenže o dětský nosík musíme pečovat i když není zahleněný. Díky našemu životnímu prostředí žijeme v mnohem sušším prostředí, a to mnohem více vysušuje sliznice v nose, což může následně vést k dalším zdravotním problémům. Protože na sliznici se vzduch ohřívá, zvlhčuje na tělesnou teplotu, zbavuje mechanických nečistot a mikroorganizmů a tím vytváří první bariéru proti vznikající infekci.

Pokud není nosní sliznice dostatečně zvlhčená, její funkce se výrazně oslabuje. Proto je pro zdraví miminka důležité, aby nosní sliznice zůstávala stále vlhká. Dobře fungující žlázky musí za den vyprodukovat přibližně 0,5 až 2 litry sekretu podle věku dítěte. Právě z tohoto důvodu nesmíme zanedbávat prevenci.

Dobrá rady nad zlato

Rýmě sice nezabráníme, ale můžeme ji alespoň zmírnit. Nechte si poradit od svého pediatra, případně i v lékárně. Na trhu je dostatečné množství kvalitních produktů, které nám pomohou pečovat o dětský nosík. A protože jsou určené i pro ty nejmenší, působí velmi šetrně. Většinou se jedná o izotonické roztoky mořské vody určené speciálně pro novorozence a kojence. Neobsahují žádné konzervační látky, zato účinně a bezpečně odstraňují nosní hlen a sekret. Uvolňují dýchání nosem a podporují regeneraci a hydrataci nosní sliznice. Jejich nezanedbatelnou výhodou je i to, že se mohou používat neomezeně dlouho.

Stejně kvalitním pomocníkem při rýmě u nejmenších dětí jsou odsávačky s jednorázovými násadami. Pro miminka, která se ještě neumí sama vysmrkat jsou to speciálně upravené nosní odsávačky. Nejenže umožňují účinné, jednoduché a hygienické odsátí hlenů, které miminkům tak ulehčí dýchání, přijímání potravy při kojení a spánek, ale protože mají vyměnitelné násady, nedochází ke kontaminaci bakteriemi. Navíc celý proces je o mnoho bezpečnější a šetrnější k sliznici dítěte.

A jak na to?

Nejdříve musíme při rýmě vyčistit nosánek pomocí roztoku mořské vody. Takto šetrným způsobem zředíme a následně snadněji odstraníme nosní sekret u kojence či batolete. Pokud se nejedná o hnisavou rýmu, obvykle stačí tato péče.

Tímto způsobem čistíme nosík i před aplikací léku (nosního dekongestantu nebo léku proti alergiím, pokud je má dítě předepsané). Výhodou tohoto postupu je aplikace léků již na čistou sliznici, dochází tak k lepšímu kontaktu sliznice s lékem a nezanedbatelnou výhodou je i omezení nadbytečného užívání léku.

Pokud vaše dítě trpí alergickou rýmou, existují roztoky mořské vody obohacené o mangan, vhodné jako přírodní podpora léčby alergií.

Iztotonické roztoky mořské vody bychom měli používat i na doléčení nosní sliznice po rýmě. Jsou vhodné i na pravidelnou denní hygienu nosu.

Několik základních tipů:

■ Vždy se snažíme miminku uvolnit nos. Prochází-li alespoň ještě trochu vzduchu, pomůže často již několik kapek mateřského mléka, mírně slazený heřmánkový čaj, resp. vlažný solný roztok. Zcela ucpaný nosánek naopak potřebuje kapky z lékárny nebo roztok mořské vody.

■ Opatrně odstraňujeme hlen. Mnoho rodičů si přitom dobře poradí s malou odsávačkou s balónkem (k dostání v lékárně, v drogeriích). Pokud je vpředu usazený ztvrdlý hlen, opatrně jej odstraníme trochou stočené vaty nebo špičkami prstů (zadní část nosu necháme v klidu).

■ Dáváme miminku dostatečně pít. Napomáháme tak ředění hlenu. Může pak snadněji odtékat a díky tomu se podrážděná sliznice uklidní.

■ Do záhlaví pod matraci postýlky položíme plochý polštářek, stejnou službu vykoná i složený ručník. Miminko pak leží s trochu vyvýšenou hlavičkou, lépe se mu dýchá a i hlen snadněji odtéká.

■ Pokusíme se zvlhčit vzduch v pokoji. Pokud není k dispozici zvlhčovač vzduchu, bohatě postačí rozvěsit několik mokrých ručníků.