Co dát či nedat do ledničky?

Věděli jste, že zelenina a ovoce musejí být zralé, abychom je mohli dát do lednice? Pokud nejsou, zastavíme jejich proces zrání a nebudou pro nás tolik výživné. Při špatném skladování jednoduše zhoršíme kvalitu surovin. Co tedy patří do lednice a kterým potravinám svědčí pokojová teplota a tma?



Chléb a pečivo

Klasický kváskový chléb by měl být zabalený v utěrce a zůstat při pokojové teplotě. Bílé a celozrnné pečivo je velmi odlišné. Rohlíky, housky či toastový chléb potřebují chlad, jinak začnou plesnivět. Ale raději snězte pečivo rychle, lednice mu odebírá přirozenou vlhkost. Když vidíte, že nemáte šanci zkonzumovat koupené množství, pečivo i chléb můžete klidně zamrazit. Použijte uzavíratelné sáčky určené do mrazničky.

Rajčata mění svou chuť

Typická potravina, která vám v lednici nedozraje. Věřte, že když zakoupíte zeleninu v supermarketu, zcela jistě není dostatečně dozrálá. Koupíte-li si rajčata, nechte je alespoň dva dny v pokojové teplotě. Následně je uložte do ledničky, aby vám nezačala plesnivět.

Citrusy do ledničky nepatří

Citrusy musí zůstat v pokojové teplotě, aby se v nich rozvinuly vitaminy. Můžete si je dát na chvíli do ledničky, chcete-li osvěžující svačinu, ale nesmí zde zůstat příliš dlouho. Chlazením ztrácejí obsah vitaminu C.

Bobulovité ovoce

Jahody, maliny, borůvky, brusinky jsou velice náročné, co se skladování týká. V lednici nedozrají a v pokojové teplotě začnou hnít, proto je nejlepší je ihned konzumovat. Navíc ještě než je koupíte, je ochutnejte anebo aspoň k nim přivoňte. Měly by být chutné, příjemně sladké se silným aroma. Značí to také, že jde o zralé plody, které můžete na krátkou dobu vložit i do lednice. V této fázi ani vitaminy nebudou ztrácet.

Vodní meloun

Celý meloun nemusíte dát do ledničky. Jakmile jej ale nakrojíte, už musí do chladu. Nakrojená plocha je velmi náchylná na kontaminaci.

Brambory a česnek

Nejlepší způsob skladování brambor je v chladu a v temnu. V případě, že jsou podchlazené, začnou zelenat a jejich slupka se brzo zkazí. A při vaření pak černají. Česnek zase při skladování v lednici ztrácí své aroma i chuť. Měli byste jej uložit do tmavé a chladné místnosti. V případě, že jej oloupete, určitě ho dejte do chladna a využijte co nejdříve. Pár dnů ale vydrží, stejně jako oloupaná cibule, v lednici zabalený do kousku alobalu.

Některé oleje ano

Kromě olivového oleje, který je třeba ukládat při pokojové teplotě a do tmy, je lepší ostatní druhy dávat do ledničky. Prodloužíte tak jejich trvanlivost a zabráníte žluknutí.

Pomazánky, džemy, med

Med uchovávejte ve špízu, protože v chladu začne rychle krystalizovat. Různé pomazánky – arašídové či čokoládové, pokud budou obsahovat sůl (přečtete na etiketě), do ledničky nemusí. U džemů je to opačně. Jakmile jsou otevřené, podléhají rychlé zkáze, a proto je dejte okamžitě chladničky.