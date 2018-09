Bolí děti záda? Budou mít problém v dospělosti!

Bolestí zad trpí více než polovina Čechů. Často bohužel zbytečně. Tyto problémy mají své kořeny v mládí, přičemž až 75 % současných děti tyto obtíže zaznamenává. Nejvíce případů se objevuje se začátkem školního roku. Jaké jsou příčiny bolesti, a jak jim předcházet?



„Bolesti zad vyvolává nesprávné držení těla, hodiny strávené u počítače či mobilu, špatně nastavený batoh, ale především nedostatek pohybu. Páteř dítěte se až do osmnáctého roku vyvíjí, o to je nebezpečí poškození větší,“ vysvětluje Dana Hodanová, osobní terapeutka ve Studio Danah.

Nástup do školy po prázdninách, znamená pro děti velkou změnu. Z ničeho nic dojde k omezení pohybu, dochází k dlouhému sezení v lavicích, často v nesprávné poloze s ohnutými zády, a také přetížené školní aktovky pohybovému aparátu dětí vůbec neprospívají. Děti navíc často nosí učebnice a sešity, které ten den vůbec k výuce nepotřebují. Ty potom zvyšují váhu aktovky, což mladistvým velice škodí. Váha školního batohu by neměla přesáhnout 10-15 % váhy dítěte. Zádům navíc moc neprospěje, pokud se taška nosí pouze na jednom rameni. Je to sice moderní a vypadá to cool, jenže z tohoto důvodu jsou ramena i záda nerovnoměrně namáhána.

„Následkem jsou skoliózy páteře, přetížené a zkrácené svaly, děti trpí bolestmi ramenou, šíje, hrozí jim zablokování krční páteře. Rodiče by tak při kontrole aktovky měly průběžně dávat pozor také na přesné nastavení popruhů na ramenou – nesmí být utažené příliš a během chůze by nemělo docházet k posunům batohu ze strany na stranu. Doporučuji kupovat batohy s prsním pásem, který zajišťuje správnou polohu a nedovolí batohu sjet z ramen ani dítěti s drobnější postavou,“ radí Dana Hodanová.

Za bolestmi zad však často nejsou jen přetížené aktovky, ale především nedostatek pohybu a také obezita. Pravidelný pohyb je ve vývoji dítěte nezbytný, protože zpevněná záda si lépe poradí se zátěží. A i obyčejná chůze je skvělým prostředkem k udržení zdravých zad. Bolavá záda, zkrácené svaly a další problémy však hrozí i dětem, které pravidelně sportují. „Mladí fotbalisté, kteří intenzivně kopou už odmala, si tvarují nohy do O. Tenistům a hokejistům se zase často nadměrnou zátěží nevhodně vyvíjejí kyčle, kolena a páteř,” upozorňuje profesor PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Jednostranný pohyb jako je tenis, fotbal, hokej či florbal, je třeba kompenzovat. Vhodné je tak chodit plavat, cvičit jógu a pilates, nebo stabilizační a mobilizační systém (SM systém).

Abychom předešli problémům se zády v dospělosti, kterými trpí polovina populace, je vhodné obrátit se na odborníky – alespoň jednou za rok nechat své dítě vyšetřit specialistou. Hodně pomůže fyzioterapeut nebo terapeut Dornovy metody. Ten dítě prohlédne, a doporučí cviky pro srovnání kloubů a obratlů. „Tato jednoduchá manuální terapie slouží k nápravě pohybem nohou, rukou nebo hlavy a současně tlaku palcem či dlaní terapeuta na ošetřované místo. Svaly se tímto procesem přirozeně zaměstnají a nedochází k šoku ve vazech, svalech a kostech jako při chiropraxi,” vysvětluje terapeutka Dana Hodanová.

Následné cvičení speciálních cviků Dornovy metody a SM systému pomáhá k tomu, aby se svaly správně uvolnily, protáhly a posílily tak, aby udržely kosti ve správné poloze. SM systém je zcela unikátní a velmi účinný regenerační program. Hlavním principem cvičení je stažení obvodu pasu šikmými břišními svaly a protažení páteře směrem vzhůru. Tím dochází k nasátí tekutin do ploténky a k podpoře její výživy. Správné držení těla, nejen při pohybu, aktivuje svalové řetězce, ty se propojí od ramen až po chodidla a tvarují klenbu nohy. „V žádném případě nepodceňujme stížnosti dětí na bolavá záda. Pojďme jim naopak pomoci, a tím zabráníme závažným problémům v dospělosti,“ radí závěrem Dana Hodanová.