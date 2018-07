„Bibinko, bebíčko, potoky krve!“

Trošku přeháníme, ale to, co se nám zdá jako drobné povrchové zranění s pár kapkami krve, to je pro naše dítě přečasto pocitově „opravdu“ velké zranění, které vyžaduje zcela mimořádnou péči.



Naštěstí jsou všechny děti očkovány proti tetanu, takže tyto komplikace odřenin a drobných poranění nehrozí. Ale i tak při ošetření dodržujeme určité zásady.

Tou první je dokonalé očistění poraněného místa především u odřenin. Důležité je, abychom používali pitnou vodu, nikoliv vodu z potoka či kašny na náměstí. Nutný je i druhý krok, nikdy nevynecháme použití dezinfekce, rána se musí pořádně vydezinfikovat. Pak teprve přijde ten poslední, pro dítě nejdůležitější krok, a tím je použití náplasti či obvazu. Často jen viditelný obvaz znamená potvrzení „nebezpečnosti a důležitosti“ zranění.

U řezných a tržných ran nejprve ránu necháme trochu krvácet, aby se pročistila. Pak teprve zastavujeme krvácení přiložením tlakového obvazu. Následně ránu pečlivě vydezinfikujeme a přiložíme definitivní obvaz. V případě většího poranění, nebo pokud si nejsme jisti svým postupem, raději navštívíme lékaře. Ten rozhodne, zda jsme postupovali správně a případně větší ránu zašije nebo ji jen zatáhne.

Totéž platí i o třískách. Pokud se nám třísku nepodaří odstranit pinzetou a ránu dezinfikovat, raději zajdeme k lékaři.

Na boule stačí sáček ledu z mrazáku či zamáčknutí plochou stranou nože. Na lékaře myslíme jen v okamžiku, kdy se dítě stěžuje na bolesti hlavy či má závratě nebo poruchy vidění. Jinak, je dobré mít na různé boule v domácí lékárničce i homeopatický přípravek.

Nebezpečí hrozí od kousanců či škrábanců způsobených pejsky, kočičkami nebo jinými domácími mazlíčky ať už našimi nebo cizími. Tady vždy raději navštívíme lékaře, protože například drápky mohou způsobit opravdu hluboké rány. A pokud se jedná o pejska, kterého jsme náhodou potkali v parku, vždy se snažíme od majitele zjistit, zda byl jeho miláček řádně očkovaný.

Komáří či ovádí bodnutí patří k výletům do lesa a do přírody stejně jako sluníčko k modrému nebi. Tady postačí tišící mast a v rámci prevence použití kvalitního repelentu. Alergická reakce hrozí u dětí při včelím nebo vosím bodnutí, jinak ke zklidnění aplikujeme na ránu led nebo čerstvou slupku z cibule.

Malá rada na závěr: Vždy vysvětlujeme dítěti, co budeme právě dělat a proč to děláme. Nikdy nezapomeneme malého pacienta pochválit, jak byl statečný a krásně snášel všechny úkony ošetření. A také ho na závěr ujistíme, že se vše rychle a bezbolestně zahojí!