Bezpečná doprava dětí do škol

Nový školní rok už naplno začal a děti každé ráno v houfech přecházejí silnice. Poučte vašeho školáka, že při cestě do školy musí být pozorný a o to víc při přecházení silnice. Máme pro vás pár tipů, jak si bezpečnou cestu do školy ještě pojistit.



Nenechávejte nic na poslední chvíli

Základním pravidlem pro bezpečnou cestu kamkoli je vyrazit včas a nehonit vše na poslední chvíli. Vzbuďte děti dostatečně brzo, aby se stihly nasnídat a v klidu odešly do školy. Pospíchání vede jedině k tomu, že školák doma něco zapomene, vrací se a vy jste ještě více ve stresu, aby nepřišel do školy pozdě. A ještě jedno doporučení, školní batoh připravujte vždy den předem, vyvarujete se tím hledáním potřebných pomůcek na poslední chvíli.

Zviditelněte své dítko výstražným doplňkem

Ranní vstávání je pro děti náročné, a i když mají školáci vše připravené, nestihnou se dostatečně rozkoukat a mnohdy ještě rozespalí běží do školy. Je nutné, aby rodiče své děti nabádali k ostražitosti. S postupujícím podzimem se navíc začne rozednívat později. Děti by proto při cestě do školy či do školky měly být dobře viditelné a měly na sobě mít nějaký reflexní prvek. To platí i pro dítě, které vodíte osobně.

Pro ty nejmenší je ideální reflexní vesta nebo límec. Oba reflexní doplňky jsou dobře viditelné na velkou vzdálenost. Zejména za snížené viditelnosti nebo v šeru několikanásobně prodlužují vzdálenost, na kterou je dítě vidět.

Starší školáci jistě, spíše než vestu, ocení reflexní potah, který si můžou přetáhnout přes svůj školní batoh. Ať už jde pěšky nebo do školy jede na kole, bude dobře viditelný i v šeru. Kromě potahu na brašny pak přijde vhod také reflexní páska kolem ruky. Existují i pásky, které mají světelné diody s režimy blikání nebo jenom svícení.

I když budou děti na cestě dobře viditelné, musí mít řidiči při ranní jízdě autem oči na stopkách.

Vozíte děti do školy autem?

Pokud vozíte děti do školy autem, pak nezapomeňte, že dokud dítě neměří 150 cm nebo neváží 36 kg, musí být připásané ve vyhovující autosedačce nebo na podsedáku. Výběr sedaček nepodceňte a nechte si raději poradit ve specializovaných prodejnách. Dbejte vždy na bezpečnost vašich ratolestí, která je prioritní. Proto i na krátkých trasách, třeba právě při dopravě dětí z domova do školy, posaďte dítě do autosedačky nebo podsedáku.

Se začátkem školního roku navíc přibývá i policejních kontrol, tak na ně buďte dobře připravení.

Dětské autosedačky a reflexní doplňky pro vaše děti nakoupíte třeba v jedné z více než osmdesáti prodejen Auto Kelly nebo na jejich e-shopu.