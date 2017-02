Je dobré běhat s bříškem?

Co nevidět jsou tu opět jarní dny a vy se nemůžete dočkat, abyste se věnovala svému oblíbenému běhu. Je to možné i v těhotenství, pokud dodržíte některá důležitá opatření:

Poraďte se s lékařem

Máte jogging ráda, cítíte se dobře, přitom netrpíte slabostí děložní branky, nemáte sklon k předčasnému porodu či k spontánnímu potratu a lékař proti běhání nic nenamítá? Pak této formě sportu ani během těhotenství nic nebrání. Pochopitelně se ale vyhýbejte všem extrémům – vytrvalostním nebo orientačním běhům, běhům v příliš horkém nebo studeném počasí, běhům v nezvyklých terénech apod. Též není vhodné začínat s běháním prvně v životě zrovna v těhotenství. Přece jen jde o specifickou formu fyzického zatížení, a pokud na ni až dosud nejste zvyklá, nemusela by vám udělat dobře. V takovém případě doporučujeme seznámit se s joggingem až po porodu.

„Maraton“ nepřichází v úvahu

V prvních měsících těhotenství můžete běhat v míře, na jakou jste zvyklá. Pokud ovšem patříte k „normálním“ rekreačním běžcům. Jestliže jste před těhotenstvím závodila nebo i jen sama pro sebe volila větší zátěžové tempo, je na čase zbrzdit a přejít do těhotenského režimu. Lékaři i sportovní trenéři se shodují: Během těhotenství vám stačí třicet minut rekreačního běhu třikrát týdně.

Uberte i tempo

Vhodné tempo můžete volit i s pomocí osobního měřiče pulsu. Přes limit 140 úderů srdce za minutu byste neměla jít. A nedivte se, pokud této hranice dosáhnete mnohem snáz než před otěhotněním. S narůstající hmotností a krevním objemem je vaše srdce vystavené větší námaze, a tak není divu, že se tepová frekvence zvyšuje rychleji.

Berte v úvahu těhotenská specifika

Je možné, že na počátku těhotenství vás z důvodu těhotenských nevolností chuť k běhání opustí. Nezoufejte – od čtvrtého měsíce by se situace opět měla zlepšit. Nevolnosti by postupně měly ustoupit a vaše soužití s rostoucím bříškem by mělo být čím dál harmoničtější. To ovšem nic nemění na tom, že se vaše tělo vlivem těhotenství hodně mění a tím pádem i pro pohybové aktivity budete celkově zranitelnější. Tělo se připravuje na porod, dochází k hormonálně podmíněnému povolování kloubů i vazů. A to nejen v oblasti kyčlí a pánve, kudy nakonec dítě projde na svět, ale právě v kolenou či kotnících. Proto běhejte jen v bezpečných, raději měkkých terénech a vždy jen v pevných sportovních botách.

Vnímejte své pocity

Buďte empatická a nepřepínejte se. Věnujte pozornost svým případným nepříjemným pocitům či bolestem. Ať už jde o pohybový aparát, pánevní oblast nebo stydkou kost, v níž to s postupujícím těhotenstvím může občas pořádně zabolet a vždy si dopřejte přestávku a regeneraci. Pozornost věnujte též zadržování vody v organizmu. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte lékaře nebo porodní asistentku, abyste vyloučila oběhové problémy stejně jako problémy spojené s látkovou výměnou.

Vyzkoušejte jiný sport

Mnoho žen nejpozději v sedmém měsíci s těhotenským joggingem končí. Už jim prostě není příjemný – těžké prsy jsou bolavé, bříško překáží, nárůst hmotnosti nelze přehlédnout. To by ale nemělo znamenat konec aktivity. Naopak. Je nutné si udržet pohyblivost. Rozhlédněte se proto po jiném a právě pro tento čas vhodném sportu. Ideální je chůze, jízda na rotopedu, plavání či vodní aerobik a samozřejmě skvělá je i těhotenská jóga nebo pilates.